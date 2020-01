Roma-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma, dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus, è chiamata a rispondere presente in campionato. Di fronte, però, c’è la Lazio di Simone Inzaghi. Un derby spartiacque quello di domani alle 18 con la squadra giallorossa che arriva incerottata all’appuntamento con i cugini. A dare la carica ci hanno pensato i tifosi che oggi si sono presentati in massa fuori Trigoria per incitare i giocatori. Cori, fumogeni, bandiere e poi il saluto sul Di Bartolomei agli uomini di Fonseca.

PROBABILI FORMAZIONI

In vista della derby con la Lazio, in programma domenica alle ore 18:00, il portoghese dovrà fare a meno di Diawara e in mediana ci sarà Veretout in coppia con Cristante. Santon avanti nel ballottaggio con Spinazzola e Florenzi. In avanti tornerà Edin Dzeko dopo la squalifica in Coppa. Alle sue spalle Under, Pellegrini e Kluivert. Formazione tipo, invece, per Simone Inzaghi che recupera Strakosha, Correa e Luis Alberto. Unico dubbio quello tra Patric e Luiz Felipe con il primo in vantaggio.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Lazio (con pre-partita a cominciare dalle 17) sarà tra trasmetta da Sky, sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Telecronaca affidata alla coppia Marinozzi-Minotti. Gli abbonati alla Pay Tv avranno anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming su smartphone e tablet grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv.