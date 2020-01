Roma-Lazio: due pareggi in una stagione, non succedeva da diciassette anni

Terminano con due pareggi le stracittadine di questa stagione tra Roma e Lazio. Era dalla stagione 2002/2003 che le due squadre della Capitale non pareggiavano entrambi i derby in campionato. Allora sulle panchine sedevano rispettivamente Fabio Capello e Roberto Mancini. In entrambe le partite di questa stagione il copione è stato lo stesso: all’inizio la sblocca la Roma (a settembre con Kolarov, oggi con Dzeko), facendosi poi però riprendere dai biancocelesti (a settembre con Luis Alberto, oggi con Acerbi).