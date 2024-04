Roma-Lazio, Azmoun fa il tifo da casa: “Buona fortuna fratelli”

Sardar Azmoun , grande assente del derby di questo pomeriggio, non dimentica la Roma e tramite i suoi profili social ha voluto caricare la squadra con un chiaro messaggio : "Buona fortuna ragazzi". Queste le parole dell'iraniano che poteva essere un'importante pedina nello scacchiere di De Rossi , in particolare nella ripresa, ma la lesione ai flessori della coscia sinistra gli impedirà di prendere parte al match. L'unico vero attaccante a disposizione del tecnico giallorosso sarà Romelu Lukaku.

