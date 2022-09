Roma, la trama non cambia: partenza a razzo, poi le cadute. Mou cerca la cura

Partenza a razzo tra entusiasmo e belle speranze. Poi lo stop, la crisi e il ritorno sulla terra prima di riprendere quota. La trama della stagione della Roma sembra ricalcare con dovizia di particolari quella dello scorso anno. Si spera con lo stesso finale, ma le premesse per un film già dall’inizio più avvincente stavolta c’erano tutte. Riprendendo il calendario della scorsa stagione le coincidenze sono tante. Il 22 agosto la Roma era partita forte contro la Fiorentina poi aveva vinto bene anche contro la Salernitana. Alla terza i tre punti con un po’ di patemi (col Sassuolo). Primo campanello d’allarme dell’inizio della crisi che sarebbe partita una settimana dopo a Verona. Il 3-2 aveva messo in mostra errori difensivi, un eccesso di sicurezza e tanti errori individuali. Proprio come accaduto a Udine o ieri col Ludogorets . Da li in poi la Roma ha proseguito a singhiozzo tra vittorie di misura (Udinese e Cagliari) e sconfitte dolorose (Lazio e Juve). Ma torniamo con le immagini al presente. Oggi la Roma a lla quinta di campionato ha 10 punti, due in meno rispetto allo scorso anno quando però la classifica era meno corta. In Conference era arrivata la vittoria col Cska Sofia ma pure le prime critiche di Mourinho alla squadra.

Ciò che preoccupa di più sono alcuni ricorrenti problemi. In primis la tenuta mentale, con i giallorossi che crollano alla prima difficoltà e non riescono a mantenere una emotività da grande squadra come accaduto ieri nel finale in Bulgaria o nel secondo tempo con l’Udinese. Poi i dilemmi tattici. Anche lo scorso anno si discuteva della necessità di cambiare modulo (ma siamo sicuri sia quello il problema?) e del valore di alcuni giocatori. Tra cui Abraham che proprio come lo scorso anno a questo punto ha un solo gol all'attivo. Mettiamoci pure qualche errore arbitrale e il film, con attori diversi, ricalca la trama passata. Già da lunedì a Empoli, però, la Roma può rimettere mano al copione. In fretta. Per questo Mou potrebbe rivedere certezze che cozzano oggi con la realtà. In primis a centrocampo dove la coppia Matic-Cristante è troppo vulnerabile. In panchina scalpitano Bove e Camara. E davanti Zaniolo è vicino al ritorno.