Roma, la rifinitura in vista dell’Atalanta: primo allenamento per Huijsen. Ok Paredes

La Roma si è ritrovata questo pomeriggio a Trigoria per svolgere l'ultimo allenamento in vista della sida di domani contro l'Atalanta. Tanti assenti per José Mourinho che oltre ai lungodegenti come Smalling, Kumbulla e Abraham, negli ultimi giorni ha perso anche Renato Sanches (distorsione alla caviglia), Ndicka e Aouar (partiti per la Coppa d'Africa). In campo per la prima volta con i suoi nuovi dei compagni Dean Huijsen che domani andrà quantomeno in panchina. Come raccontato nella sua prima intervista giallorossa, l'olandese è entrato in campo insieme a Lorenzo Pellegrini che ha subito scherzato con lui per provare a metterlo a suo agio: "Mi ha detto che ho portato la pioggia da Torino a Roma". Regolarmente in campo anche Mancini e Paredes, entrambi non al 100% ma che dovrebbero comunque essere del match. Il centrale è ancora alle prese con la pubalgia che ne sta minando la continuità soprattutto in allenamento, l'argentino invece ha rimediato una forte contusione contro la Cremonese che sembrava avesse portato ad una frattura (ipotesi scongiurata).