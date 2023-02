Roma, la Real Sociedad cade a Valencia: decide l’autogol di Zubeldia

Il prossimo avversari dei giallorossi in Europa League perde al Mestalla. I baschi mantengono comunque il terzo posto in classifica

Nel sabato di calcio internazionale, per la Roma tutta l'attenzione era rivolta al match del Mestalla tra il Valencia e la Real Sociedad, prossimo avversario in Europa League. A condannare i baschi alla sconfitta contro la formazione di Voro Gonzalez, ci ha pensato l'autogol di Zubeldia (nativo di San Sebastian) al 40esimo del primo tempo. Il match è stato piuttosto scarico di emozioni con tanti falli e molti errori soprattutto nel finale. La Real Sociedad nonostante gli zero punti conquistati, mantengono il terzo posto in classifica con l'Atletico Madrid che però dista solo un punto grazie al pareggio strappato nel derby contro il Real Madrid.