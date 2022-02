Roma, la protesta degli ultras: “Non tutti sono uguali davanti al regolamento”

In via Allegri i tifosi giallorossi hanno voluto protestare contro la direzione arbitrale

"Il regolamento è uguale per tutti ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento…Ora basta, pagliacci!". Con questo striscione esposto in via Allegri davanti alla sede della Figc dal gruppo “Roma” della Curva Sud, i tifosi giallorossi hanno espresso la loro protesta verso la classe arbitrale che, in questa stagione e più di una volta, ha penalizzato la squadra di Mourinho. L'ultimo caso eclatante ha riguardato il gol annullato a Zaniolo contro il Genoa per un presunto fallo commesso da Abraham qualche istante prima del gol. Oltre al danno la beffa, perché nel finale è arrivata pure l'espulsione, con rosso diretto, nei confronti del numero 22 per una frase giudicata irrispettosa rivolta al direttore di gara.