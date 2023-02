Roma, la difesa è il valore aggiunto: 10 gol in meno dello scorso anno

Dieci gol in meno rispetto alla scorsa stagione. Sorprende l’andamento difensivo della Roma, punto di forza di una squadra che corre per consolidare il suo posizionamento in zona Champions. I giallorossi hanno subito 10 gol in meno rispetto a un anno fa: sono, infatti, 18 le reti prese in campionato fino a questo momento, rispetto alle 28 contate nella rete di Rui Patricio di questi tempi, la scorsa stagione, alla ventunesima giornata dello scorso campionato. Un dato che evidenzia il lavoro fatto da Mourinho, che è corso ai ripari blindando tatticamente la squadra, a fronte delle difficoltà trovate in fase realizzativa. Tra l’altro i due punti fermi della difesa giallorossa, come Smalling e Ibanez, hanno sopperito in parte alla mancanza di gol degli attaccanti, con tre reti a testa. La Roma di Mourinho, terza in classifica, è quindi ripartita dalla fase difensiva, suo punto di forza, e sui calci da fermo. La squadra giallorossa è infatti quella che segna di più su palle inattive, con il 43% di realizzazione, dato che diventa ancora più significativo se comparato con la predisposizione del Lecce, prossimo avversario in campionato di Pellegrini e compagni, a prendere gol proprio da palle inattive, con una percentuale del 42%.