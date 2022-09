Roma, la difesa crolla: 6 gol in 2 partite. L’anno scorso 5 nelle ultime 11

Il 6 non è un numero fortunato per la Roma, soprattutto quando si parla di gol. La mente dello scaramantico tifoso romanista, infatti, riporta subito alla trasferta di Bodo dello scorso anno. Eppure, in questa stagione, tra Serie A e Europa League in sole due partite la squadra di Mourinho ha riaperto in modo inquietante la porta: 6 reti in due partite. Prima l'imprevista caduta a Udine per 4-0 domenica sera e ieri un 2-0 in Bulgaria contro il Ludogorets nella prima di Coppa. Un anno fa invece, la rosa dello Special, poco prima di conquistare la Conference League, era riuscita notevolmente ad abbassare questo dato, incassando un gol in meno (5) ma in 11 match tra le due competizioni.