Roma, la Curva Sud prepara la coreografia del derby: “Ognuno potrà fare un’offerta”

La classifica non fa sorridere i tifosi, ma i romanisti non hanno nessuna intenzione di lasciare sola la Roma. Domenica c'è il Frosinone e l'Olimpico sarà come sempre sold out. Intanto, i gruppi della Curva Sud stanno già iniziando a progettare la coreografia del derby in programma il 12 novembre alle ore 18. I costi saranno come al solito elevati e gli ultras tramite un comunicato pubblicato da Lorenzo Contucci chiedono una mano a tutti i sostenitori giallorossi per la realizzazione: "In occasione del prossimo derby del 12 novembre, tutti i gruppi chiedono aiuto ai ragazzi della Curva Sud per la realizzazione della coreografia. Già dalle prossime partite, quindi, in Curva Sud, sotto le entrate, ci saranno i bussolotti vecchia maniera nel quale ciascuno potrà offrire ciò che può per colorare nel modo migliore la curva più bella del mondo. DAJE!