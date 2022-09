Roma, la coppia Matic-Cristante non va. Bove può essere il tuo Miretti

Il centrocampo ha bisogno di un cambio passo. Scalpita il centrocampista classe 2002 che può diventare un’arma in più

Daniele Aloisi

Un cambio passo a centrocampo, ormai è evidente la prima necessità della Roma. Dopo il crack di Wijnaldum la squadra di Mourinho si è affidata alla coppia Matic-Cristante. Troppo statica, troppo "monocorde". Una monotonia che può essere rotta da Camara, ma anche da Edoardo Bove come dimostrato nell'ultimo quarto d'ora di ieri. Brutta la gara di Razgrad, quasi quanto il terreno di gioco della Ludogorets Arena, con i giallorossi che non hanno reagito alla debacle di Udine. Le ultime deludenti prestazioni, alle quali si aggiunge anche la trasferta di Torino, hanno un comune denominatore ovvero la coppia formata dal serbo e dall'azzurro. Non è un caso che i giri della partita si alzano al 75’ dopo l’ingresso di Bove che da vivacità in quella zona. Il classe 2002, che nel settore giovanile in tanti paragonavano a Barella, sembra pronto. Poca stima? No, anche perché Mourinho si è opposto in tutti i modi a una sua eventuale cessione in estate. Lo volevano tanti club di A, è rimasto alla Roma. Eppure di spazio ne trova poco.

Bove come Miretti e Zalewski, è ora di rischiare

La scorsa stagione dopo aver salvato la Roma dalla sconfitta contro il Verona non ha mai giocato più di 5’. Quest’anno in campionato solo due presenze contro Juventus e Monza che hanno fruttato 11’ complessivi. In Europa League ha fatto il suo esordio ieri in Bulgaria, come in Conference contro il CSKA, giocando l’ultimo quarto di gara in maniera ordinata e senza sbavature. Bove, aspettando Camara, è l’unica alternativa di ruolo in mezzo al campo e adesso il tecnico portoghese deve trovare il coraggio di lanciarlo definitivamente. L’infortunio di Wijnaldum ha cambiato i piani del tecnico, così come quello di Pogba nella Juventus. Allegri dopo la strigliata iniziale ha affidato le chiavi del centrocampo a Miretti. Contro l’Empoli i tifosi si aspettano il numero 52 dal primo minuto nella speranza che possa avere lo stesso impatto di Zalewski. Cresciuto all’ombra del mito di De Rossi è arrivato il momento di provare a prendersi la Roma.

Bove, in estate rifiutate tutte le offerte: Mourinho lo ha blindato

Edoardo Bove è l’ennesima scoperta di Bruno Conti. Ha mosso i primi passi in una scuola calcio di Roma nord, la Boreale Don Orione. Un osservatore amico di Marazico annotò il suo nome e nel 2012 arrivò a Trigoria. Romano e romanista è cresciuto nel quartiere Appio Latino e in estate tante squadre volevano portalo via dalla capitale. Monza, Sassuolo e Cremonese su tutte, in particolare la società neroverdi che voleva inserirlo nella trattativa per Frattesi. Triplo no da parte del club con Mourinho che ha deciso di blindarlo nonostante l’arrivo di Wijnaldum. La Roma crede in lui e a dicembre è arrivato anche il rinnovo del contratto fino al 2025. Anno in cui il ragazzo dovrebbe anche aver terminato gli studi. Infatti è uno dei pochi giocatori-studenti e insieme a Cristante è iscritto al corso di Laurea in Economia e Management alla Luiss.