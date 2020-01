Roma, la carica di Pau Lopez: “Ci vediamo domenica all’Olimpico” – FOTO

Tutto pronto per il ritorno in campo per la Roma di Fonseca. A chiamare a raccolta i tifosi in vista della sfida con il Torino in programma domenica sera alle 20.45 è stato Pau Lopez. L’estremo difensore ha voluto infatti lasciare un messaggio su Instagram per propiziare il 2020 invocando il supporto e la vicinanza del popolo giallorosso guardando soprattutto all’impegno con i granata. Queste le parole dell’estremo difensore: “Per un grande 2020. Ci vediamo domenica all’Olimpico“.