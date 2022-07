Roma, Kumbulla: “Grande lavoro in Portogallo. Ora andiamo avanti”

Il difensore albanese è pronto ad iniziare il suo terzo anno in maglia giallorossa nonostante le tante voci di mercato

Finita la tournée in Portogallo la Roma è tornata nella capitale questa notte. Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti e mercoledì l'amichevole contro l'Ascoli. Kumbulla ha commentato sui social le due settimane di preparazione: "Grande lavoro in Portogallo, ora andiamo avanti con la preparazione! Obrigado". Il difensore albanese è pronto ad iniziare il suo terzo anno in maglia giallorossa nonostante le tante voci di mercato. Il Torino e la Fiorentina lo hanno messo nel mirino ma molto probabilmente l'ex Verona resterà alla Roma.