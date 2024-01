Roma, Kristensen: “Onorare la Coppa Italia per giocare la finale all’Olimpico”

Il laterale danese è concentrato sul derby di domani con la Lazio: "Non vedo l'ora di giocare questa partita, l'ultimo è stato intenso ma l'ho vissuto dalla panchina"

Redazione

Rasmus Kristensen, esterno della Roma, è stato intervistato da Sportmediaset in vista del derby con la Lazio di domani valido per il quarto di finale della Coppa Italia. Ecco le parole del danese:

Obiettivo finale: "Siamo ottavi ma la classifica è corta e con qualche vittoria possiamo risalire. La Coppa Italia è un torneo che vogliamo onorare per giocare la finale all'Olimpico che è uno dei nostri obiettivi. Non vedo l'ora di giocare questa partita, l'ultimo è stato intenso ma l'ho vissuto dalla panchina. Per noi è molto importante vincere".

Sull'avversario: "Non temo nessuno, ma rispetto la forza dell'avversario. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità per vincere la partita. Contro l'Atalanta abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma è stata una questione di dettagli, ma ora siamo concentrati sulla Coppa Italia".

Le scelte di Mourinho: "Fa parte del gioco, ci vuole tempo per l'ambientamento in contesto diverso. Ora sento di essere pienamente inserito in Serie A e in quello che chiede il mister. Faccio del mio meglio per velocizzare l'adattamento e quello che conta è dare il mio meglio in qualsiasi ruolo scelga Mourinho".

Le impressioni su Huijsen: "Sono rimasto impressionato, è entrato bene in campo e ha fatto una buona partita. Se hai la qualità giusta l'età non conta, sono felice sia qui con me. Siamo in pochi e dobbiamo compattarci ancora di più per far fronte ai problemi. Ovviamente c'è qualche defezione, ma alla fine conta lottare per i compagni".

