Roma-Juventus, ordinanza anti vetro cinque ore prima del match

In vista del doppio impegno di campionato all’Olimpico (Lazio–Napoli sabato alle 18 e Roma–Juventus domenica alle 20.45), si e’ svolto in Questura a Roma il tavolo tecnico. I numerosi tifosi dovranno seguire le direttrici tradizionali: Ponte Milvio per i laziali e Ponte Duca D’Aosta/Ponte della Musica per i romanisti. Per entrambi gli incontri e’ previsto, 5 ore prima dell’evento, lo sgombero dei veicoli in sosta nel quadrilatero compreso tra lo stadio, lungotevere M.llo Diaz, via Antonino di San Giuliano e via Macchia della Farnesina. Da 3 ore prima dell’inizio di entrambi gli incontri e sino a 2 ore dopo il termine degli stessi e’ vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità esclusivamente in vetro, agli esercizi commerciali. E’ vietato inoltre il trasporto di bottiglie e contenitori di vetro, ad eccezione di quelli contenenti generi alimentari di prima necessita’ confezionati esclusivamente in vetro. Per il controllo dell’applicazione dell’ordinanza “anti-vetro”, nonché per contrastare i fenomeni del bagarinaggio, dei parcheggiatori e venditori abusivi, sono state istituite 2 task force composte da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale.