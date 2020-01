Infortunio Zanolo, il centrocampista lascia Villa Stuart – FOTO – LIVE

Piove sul bagnato per la Roma. Dopo il doppio parziale della Juventus, i giallorossi hanno incassato anche l’infortunio di Nicolò Zaniolo, il 30esimo stagionale. Poco dopo la mezz’ora del primo tempo il talento romanista ha preso palla dalla propria metà campo e, dopo aver saltato energicamente in sequenza Rabiot, Matuidi e Pjanic, si è presentato al limite dell’area di rigore contro De Ligt tallonato ancora da Rabiot.

LA DINAMICA – In quel momento l’impatto con l’olandese e Zaniolo a terra dolorante. Da alcuni replay dettagliati si nota la smorfia di dolore di Zaniolo leggermente prima del contatto con l’ex giocatore dell’Ajax. Il centrocampista è rimasto sofferente sul terreno di gioco per circa 5 minuti, toccandosi il ginocchio destro e chiedendo subito il cambio alla panchina. Barella sul terreno di gioco e Zaniolo, visibilmente disperato e in lacrime, portato via dai sanitari tra gli applausi dello Stadio Olimpico in apprensione. Tegola importantissima per Fonseca e per la Roma. Al posto di Zaniolo è entrato in campo Cengiz Under.

LIVE

Ore 21.18 – Zaniolo rimane a terra dolorante dopo l’impatto con De Ligt

Ore 21.23 – Il centrocampista, dopo 5 minuti a terra, viene portato in barella fuori dal terreno di gioco

Ore 21.25 – Zaniolo lascia lo Stadio Olimpico in ambulanza per dirigersi a Villa Stuart

Ore 21.50 – Il giocatore è arrivato a Villa Stuart continuando a piangere

Ore 22.18 – Anche il professor Mariani raggiunge la clinica

Ore 22.48 – Zaniolo, accompagnato dalla madre, ha lasciato Villa Stuart. Il numero 22 camminava sulle sue gambe