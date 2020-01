Stadio Olimpico in fermento per l’inizio di Roma-Juventus. Pochi minuti prima del fischio iniziale la Curva Sud ha esposto uno striscione per caricare la squadra in vista del difficile impegno: “Una storia intramontabile, nel nome di Roma“. Questo quanto scritto dal cuore pulsante del tifo giallorosso, un pubblico che pochi minuti prima aveva accolto con un lungo applauso Abel Balbo, grande ex che ha partecipato calorosamente al sentitissimo pre partita.