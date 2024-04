Roma, José Fontes scala posizioni come nuovo ds. Ma il club smentisce

L'attuale scout, arrivato a Trigoria nel 2021, in lizza come possibile nuovo direttore sportivo, ma da Trigoria non arrivano conferme

Redazione 13 aprile 2024 (modifica il 13 aprile 2024 | 16:46)

Potrebbe venire dall'interno il nuovo direttore sportivo della Roma. Secondo calciomercato.com, in pole adesso c'è JoséFontes, che dal 2021 fa parte dello staff degli osservatori, arrivato al posto di Formosinho. Il portoghese sta scalando velocemente le gerarchie e ad ora sembra proprio lui il favorito per la scrivania di ds. Lina Souloukou continua a sondare le alternative, ovvero Francois Modesto con cui la Ceo ha lavorato in Grecia e ha continuato ad avere contatti, ma anche Nicolas Burdisso molto legato a De Rossi. Oltre anche a Mauro Pederzoli ora al Parma, Benatia dirigente del Marsiglia e Kolarov. Su José Fontes, in ogni caso, la stessa Roma al momento smentisce questa indiscrezione.

