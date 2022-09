Roma, intervento al menisco riuscito per Karsdorp. Recupero in 5-6 settimane

Rick Karsdorp è stato operato in Svizzera dopo la lesione al menisco interno del ginocchio. L’operazione, eseguita presso la Klinik Gut di St. Moritz diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer , è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in circa 5-6 settimane . Il terzino olandese questa mattina era partito alla volta della Svizzera con un aereo privato messo a disposizione dalla famiglia Friedkin .

