Roma-Inter, ammoniti Mancini e Zaniolo: erano diffidati, saltano lo Spezia

Al 60' Mancini entra con un fallo su Sanchez e prende il cartellino giallo

Nonostante il risultato negativo contro l'Inter, continuano ad arrivare notizie non belle per José Mourinho: al 60' Mancini entra con un fallo su Sanchez e prende il cartellino giallo. Il difensore giallorosso era diffidato e quindi salterà la sfida contro lo Spezia in programma lunedì 13 dicembre. Non ci sarà neanche Nicolò Zaniolo, anche lui ammonito durante la gara contro l'Inter. In quell'occasione torneranno invece dalla squalifica Abraham e Karsdorp.