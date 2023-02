Roma, influenza per Abraham: rischia il forfait. Provino decisivo in queste ore

Piove sul bagnato in casa Roma. Mourinho sarà costretto a rivoluzionare l'attacco per il match col Verona. Oltre le assenze di Dybala e Pellegrini per degli affaticamenti muscolari, il mister potrebbe fare a meno anche di Abraham. L'attaccante inglese ieri è stato male per l'influenza e in queste ore ci sarà un provino decisivo. Tammy farà di tutto per esserci, ma José studia già le alternative. Al suo posto scenderà in campo Belotti con uno tra Solbakken e Volpato sulla trequarti insieme a El Shaarawy. Il Gallo è in crescita di condizione e cerca il riscatto dopo l'errore col Salisburgo. Difficile ipotizzare un cambio di modulo, con il 4-2-3-1 giocherebbero tutti e 4. Sulla sinistra Elsha, al centro Volpato e a destra l'attaccante norvegese. Unica punta l'ex capitano del Torino.