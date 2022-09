Roma, in vendita nuovo pack per i match con Betis, Ludogorets, Torino e Coppa Italia

La Roma tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che a partire dalle ore 16 di oggi, è possibile acquistare un nuovo pack contenente quattro partite. I match in questione sono: le sfide europee contro Betis e Ludogorets (6 ottobre e 3 novembre), il match di campionato contro il Torino (13 novembre) e l'ottavo di Coppa Italia contro Genoa o Spal. Il costo è di 48 euro ovvero di 12 euro a partita. Il club comunica anche che sempre da questo pomeriggio, è possibile acquistare i tagliandi per il match di campionato contro il Lecce in programma il prossimo 9 ottobre alle 20:45.