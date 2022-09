In vendita i biglietti per i match contro Napoli e Betis. Roma-Lecce quasi sold out

Sono in vendita i biglietti per due dei prossimi big match che aspettano la Roma. Dalle 12 di oggi 20 settembre i tifosi possono acquistare i tagliandi per i match contro Real Betis (6 ottobre) e Napoli (23 ottobre). Per entrambe le partite, come ricorda il club giallorosso, "ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione". Intanto per Roma-Lecce si va verso l'ennesimo sold out, ormai a un passo: restano pochissimi posti a disposizione.