Roma in partenza per Salerno: c’è Dybala. Ok anche Mancini, Huijsen e Aouar

De Rossi recupera tutti e tre gli infortunati per la delicata trasferta di Salerno. In palio tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto

Redazione

Dopo la vittoria contro il Verona e quella infrasettimanale in Arabia contro l'Al Shabab, la Roma di Daniele De Rossi è chiamata a riconfermarsi anche nel match contro la Salernitana. I giallorossi sono partiti da Termini intorno alle 17 (autografi e selfie per De Rossi, Dybala e Lukaku) per raggiungere Salerno dove domani affronteranno la formazione di Filippo Inzaghi ferma all'ultimo posto in classifica e reduce da tre sconfitte consecutive. Nessun problema per Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Dean Huijsen che hanno preso il treno insieme al resto dei compagni dopo aver svolto tutto l'allenamento di rifinitura questa mattina. Presente anche Houssem Aouar tornato giovedì dalla Coppa d'Africa. Match molto importante quello dell'Arechi per a Roma che può avvicinare il quarto posto (al momento distante 4 punti) alla luce degli scontri diretti tra Lazio e Napoli e tra Inter e Fiorentina.

