Roma, il club sui social ricorda l’ultimo gol segnato in Serie A da Totti

Il Tweet della Roma: "6 anni dall’ultimo gol di Totti in Serie A, il numero 250, segnato in casa del Torino. La maglia che indossava è custodita nell’Archivio Storico del Club"

Domenica senza Roma ma ci ha pensato il club a far scaldare il cuore dei tifosi. Su Twitter ha pubblicato il video dell'ultimo gol in Serie A di Francesco Totti con la maglia giallorossa: "6 anni dall’ultimo gol di Totti in Serie A, il numero 250, segnato in casa del Torino. La maglia che indossava è custodita nell’Archivio Storico del Club". Un penalty calciato perfettamente che però non evitò la sconfitta contro i 'Granata'. Belotti, che quella domenica mise a referto un gol, il giorno del suo arrivo a Trigoria non ha perso l'occasione di farsi una foto con la maglia indossata dall'ex capitano.