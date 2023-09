Roma, i Friedkin hanno investito già 800 milioni nel club: ma i risultati non tornano

Sembrerà strano fare di bilanci dopo appena 6 giornate di campionato, ma la drammatica situazione nata in casa Roma non è facile da gestire. L'obiettivo dichiarato ad inizio stagione era quello della Champions, ma visti i risultati finora ottenuti il treno per la coppa dalle grandi orecchie potrebbe nuovamente saltare. Eppure, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono 800 i milioni investiti, finora, dai Friedkin sin dal loro arrivo nella Capitale (tenendo conto dei 119 milioni spesi per l'acquisto del club). Tra ricapitalizzazioni, uscita dalla borsa e pagamento di prestiti a migliori condizioni, l'apporto economico di Dan e Ryan non è di certo mancato. Per non parlare della riorganizzazione completa della struttura societaria, del progetto stadio (sono 600 i milioni investiti per l'impianto di Pietralata) e, soprattutto, del tentativo di rinforzare la rosa con colpi di mercato di assoluto livello, come Dybala, Lukaku e la scelta di Mourinho in panchina. Una rosa che, ad oggi, ha un monte ingaggi da 157 milioni.