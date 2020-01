Roma, i convocati per il Torino: ancora out Kluivert e Pastore. Fuori anche Fazio – FOTO

In vista del primo impegno del 2020 contro il Torino, previsto domani sera allo Stadio Olimpico alle 20.45, Fonseca ha scelto i 20 nomi dei giocatori disponibili a sostenere la partita. Ancora out risulta Kluivert, che il tecnico portoghese spera di poter riconvocare dopo la Juventus, e Pastore, fuori per un edema osseo provocato da un colpo all’anca. Tra le scelte dell’allenatore non risulta neanche Federico Fazio, che sarà tenuto a riposo precauzionale dopo un fastidio all’adduttore. Questo l’elenco dei convocati da Fonseca:

Pau Lopez

Fuzato

Mirante

Juan Jesus

Smalling

Kolarov

Cetin

Mancini

Florenzi

Spinazzola

Pellegrini

Perotti

Veretout

Zaniolo

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Under

Kalinic

Antonucci