Roma-HJK, onda lunga Conference: premiati Pellegrini, Abraham, Rui e Smalling

Prima del fischio d'inizio l'Uefa ha consegnato i riconoscimenti per i calciatori giallorossi dopo la cavalcata vittoriosa in Conference League

L'onda lunga della Conference League arriva fino all'esordio di questa sera della Roma. Contro l'HJK Helsinki, i giallorossi provano a cominciare un altro percorso lungo e vincente, da Tirana per arrivare alla finale di Europa League a Budapest. Alla prima stagionale in campo europeo, prima del fischio d'inizio i capitolini hanno anche ricevuto i premi relativi alla cavalcata dello scorso anno. Rui Patricio, Chris Smalling e Tammy Abraham sono stati premiati come parte della top 11 Uefa Conference League 2021/22. Poi, dulcis in fundo, il riconoscimento per il miglior giocatore della competizione: il capitano Lorenzo Pellegrini.