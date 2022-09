Roma-HJK Helsinki, le formazioni ufficiali di Mourinho e Koskela

Turnover ristretto per lo Special One che risparmia la Joya. Davanti nuova occasione per l'ex Toro dopo la deludente prestazione contro il Ludogorets

La Roma torna in campo per la seconda giornata di Europa League. I giallorossi alla caccia dei primi punti nel gruppo C, affronteranno questa sera l'HJK Helsinki sul prato dell'Olimpico. Turnover anche se piuttosto ristretto per Mourinho che non può più sbagliare se vuole sperare di conquistare la vetta del girone: davanti al confermato Rui Patricio agiranno Mancini, Ibanez e Vina. In mezzo al campo confermata la coppia Cr istante-Matic con Spinazzola e Karsdorp sulle fasce. In attacco la sorpresa principale riguarda il riposo di Paulo Dybala che dunque partirà dalla panchina. Il tridente dello Special One dunque sarà formato da Belotti, Zaniolo e Pellegrini.