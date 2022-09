Roma-Helsinki, Dybala è il più veloce a segnare da subentrato in Europa League

Paulo Dybala si regala un'altra gioia: gol in 69 secondi. Il fantasista argentino, riferisce Opta, diventa il calciatore della Roma più veloce a segnare una rete da subentrato in Europa League. Dopo la perla dell'1-0 ad Empoli, la Joya si ripete contro l'Helsinki e sale a 4 reti in questa stagione con la maglia giallorossa, più 2 assist.