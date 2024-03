Roma, gli ospiti all’Olimpico: ci sono Damiano dei Maneskin, Manolas e Boniek

La Roma, smaltita la sbornia per il passaggio del turno in Europa League e già focalizzata sui quarti contro il Milan, si appresta a rilanciarsi nel campionato ritrovando l'abbraccio dell'Olimpico. Contro il Sassuolo saranno presenti in tribuna alcuni ospiti d'eccezione di risaputa fede romanista: il primo è Damiano David il frontman dei Maneskin che non ha mai nascosto il suo tifo per i giallorossi e oggi è stato immortalato in un video nel pre partita dai profili ufficiali del club; l'altro è Kostas Manolas, l'eroe del 3-0 al Barcellona nel 2018, che è stato avvistato ai tornelli d'ingresso poco prima della gara. Prenderà il suo posto in tribuna anche Zibi Boniek, storico attaccante della Roma negli anni Ottanta.