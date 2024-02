Roma, Giornata Nazionale del Braille: presente Kristensen all’evento

La Roma ha partecipato ad un'iniziativa in occasione della Giornata Internazionale del Braille del 21 febbraio. All'evento, svoltosi presso il Comitato Paralimpico di Via delle Tre Fontane, i giallorossi hanno preso parte con Rasmus Kristensen, Anja Sonstevold e l'Academy Blind Football. Durante la giornata i presenti hanno svolto attività utili a sottolineare l'importanza dell'alfabeto Braille, strumento fondamentale per l'inclusione di ciechi ed ipovedenti. I calciatori hanno realizzato i propri nomi utilizzando la tavoletta con punteruolo e la macchina dattilobraille. Inoltre, il difensore danese e la calciatrice norvegese hanno calciato un rigore bendati, toccando con mano le caratteristiche del blind football.