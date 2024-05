Roma, Ghisolfi ha firmato il contratto: sarà il ds per i prossimi tre anni

Lavorerà a stretto contatto con Daniele De Rossi. Anche per il mister è pronto un triennale

Florent Ghisolfi è il nuovo direttore sportivo della Roma. L'ex Nizza, secondo quanto riportato da L'Equipe, ha firmato il contratto con il club giallorosso. Il francese sarà il ds a Trigoria per i prossimi tre anni. Lavorerà a stretto contatto con Daniele De Rossi. Anche per il mister è pronto un triennale. L'ufficialità di Ghisolfi è attesa nelle prossime ore. Intanto la Roma inizia già a muoversi sul mercato: il primo colpo potrebbe essere Nandez. Il centrocampista lascerà il Cagliari a parametro zero e le parti stanno cercando un accordo.