Roma-Genoa, infortunio Pellegrini: fastidio alla coscia destra per il capitano

Lorenzo Pellegrini non è rientrato in campo nel secondo tempo, al suo posto ha fatto il suo ingresso Dybala. Il capitano della Roma è uscito per infortunio, ma per precauzione, dopo aver accusato un fastidio alla coscia destra. Il numero 7 si è toccato subito la gamba dopo la traversa colpita mentre rincorreva un avversario. Ha deciso di non rischiare e di uscire al 46' per tornare a disposizione già da domenica per la sfida con la Fiorentina. Dybala poco dopo il suo ingresso in campo ha trovato la rete dell'1-0.