Roma-Frosinone, sold out vicino. Apertura dei cancelli e parcheggi: tutte le info

Vigilia di campionato per la Roma che domani alle 20.45 affronterà il Frosinone all'Olimpico. Lo stadio è ad un passo dal sold out e sono rimasti pochissimi biglietti per assistere al match. I giallorossi sono chiamati a rispondere dopo il pesante ko di Genova contro i rossoblù. I cancelli dell'impianto apriranno alle ore 18.15 e il club ricorda che l'ideale è arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Domani alcune strade della Capitale saranno chiuse o deviate per la Ryder Cup. Queste le informazioni per i parcheggi: "Al fine di migliorare i servizi per i suoi tifosi, il Club mette a disposizione un piccolo stock di parcheggi giornalieri presso lo Stadio Olimpico. Sarà possibile acquistarli fino alle 16:00 di domenica 1 ottobre. Al termine della procedura di acquisto, il sistema rilascerà un promemoria di prenotazione che darà diritto a ricevere, entro 3 ore dal calcio d’inizio, il pass parcheggio per l’area prescelta, direttamente all’indirizzo mail utilizzato in fase di accesso a MYASR. Potrà essere acquistato massimo un pass per transazione ed account MYASR. Prezzi, aree disponibili, termini e condizioni di acquisto consultabili direttamente nel processo di acquisto".