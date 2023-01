Roma, Foti è una garanzia per la panchina: imbattuto in Serie A

Salvatore Foti ci ha preso gusto. Dopo le 4 vittorie ottenute sulla panchina della Roma contro Spezia (1-0), Atalanta (1-0), Inter (1-2) e Bologna (1-0), è arrivato anche un pareggio in rimonta a San Siro contro il Milan (2-2). Il vice allenatore di Mourinho, che oggi ha scontato la seconda giornata di squalifica, ha guidato i giallorossi 5 volte e non ha mai perso. È ancora imbattuto in Serie A e domenica prossima tornerà a sedersi al fianco dello Special One per la gara con la Fiorentina.