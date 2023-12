Roma-Fiorentina, infortunio per Dybala. Si ferma anche Azmoun

Infortunio per Paulo Dybala che è stato costretto ad abbandonare il campo al 23' del primo tempo dopo un contrasto di gioco con Arthur. L'argentino si è toccato subito la coscia sinistra e ha fatto cenno alla panchina di non riuscire a continuare a giocare. Doccia fredda per l'argentino che aveva trovato un bellissimo assist per Lukaku nei primi minuti di gioco. Dybala è uscito dolorante e si è accomodato in panchina. Al suo posto è entrato Azmoun. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio. Al 61' anche l'iraniano è costretto ad uscire per un problema al piede destro: entra El Shaarawy.