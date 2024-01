Roma-Feyenoord, ufficiale: scatta il divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Come accaduto già quest'anno nel doppio confronto con la Lazio e anche nella scorsa stagione in Europa League, le Autorità hanno indicato lo stop alla trasferta per i sostenitori ospiti all'Olimpico e al De Kuip

Divieto di trasferta per i tifosi ospiti sia all'andata che al ritorno. Questo il verdetto delle autorità sullo scontro in programma a febbraio tra Roma e Feyenoord, playoff per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Una decisione che era nell'aria, ma che è stata ufficializzata pochi minuti fa dallo stesso club giallorosso: "L’AS Roma comunica che, in base alle indicazioni trasmesse dalle Autorità competenti italiane e olandesi, non sarà consentita la vendita dei tagliandi di Feyenoord-Roma ai residenti in Italia e di Roma-Feyenoord ai residenti nei Paesi Bassi". Una scelta ovvia, adottata anche nel doppio confronto tra il club di Rotterdam e la Lazio in questa edizione della Champions League a causa dei disordini avvenuti in passato soprattutto nella capitale e alla rivalità tra le due tifoserie.