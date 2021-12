Roma Femminile: tutto esaurito al Tre Fontane per il primo storico derby

Sold out per la partita contro la Lazio. Mister Spugna recupera Corelli, Guglielmo e Greggi

Tutto esaurito per il primo storico derby della Capitale nel calciofemminile. Domani alle 12.30, nel match di campionato tra Roma e Lazio, ci sarà il sold out in tribuna. Ennesima dimostrazione di quanto il calcio femminile si stia imponendo di anno in anno. Si prevede uno scenario interessante in campo e fuori dunque. La Roma è terza in classifica e parte favorita sugli ospiti, che invece sono ferme al terzultimo posto. Il derby però, è una partita a sè. Le giallorosse tornano parzialmente al completo con il reinserimento di Corelli, di Guglielmo e Greggi, ma dovranno fare ancora a meno del capitano Bartoli, che rientrerà in gruppo la prossima settimana.