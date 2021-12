Roma femminile, tre positive al Covid: sono Pirone, Glionna e Soffia

Dopo Alice Corelli, altre tre calciatrici sono risultate positive al Covid nell'ultimo tampone effettuato e non ci saranno per il match con la Samp di domenica

Dopo Alice Corelli circa 10 giorni fa, la Roma femminile annuncia che altre tre giocatrici - Valeria Pirone, Benedetta Glionna e Angelica Soffia - sono risultate positive al Covid-19 e non saranno quindi a disposizione di mister Spugna nel match non semplice in casa della Sampdoria in programma domenica. La comunicazione è arrivata sul sito ufficiale giallorosso: "L’AS Roma comunica che in seguito a un controllo svolto attraverso tampone molecolare, le calciatrici Valeria Pirone, Benedetta Glionna e Angelica Soffia, tutte vaccinate, sono risultate positive al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Le calciatrici stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare".