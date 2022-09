Roma Femminile, Spugna: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile”

La partita ha vissuto più fasi, ma il dato è che la Roma porta via una vittoria. “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, perché loro hanno grande fisicità e oggi l’hanno dimostrato. Abbiamo avuto diverse occasioni. Il gol subìto è un errore nostro, però ci può stare. Siamo state molto brave a riprendere la gara, a non fermarci, e a crederci anche dopo l’1-1, ed è arrivata questa vittoria. Peccato per Glionna, perché il gol poteva essere regolare: non mi sembrava fuorigioco. Però va bene, prendiamoci questo risultato e prendiamoci anche buona parte della prestazione, perché è stata importante”.