Roma Femminile, Spugna: “La partita sarà complicata, l’Inter è un’ottima squadra”

Dopo la pausa per la Nazionale, riprende la Serie A: partenza in salita per le giallorosse contro l'Inter domani alle ore 14:30 al Tre Fontane

Redazione

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club alla vigilia dell'importante sfida di campionato contro l'Inter in programma domani alle ore 14:30 al Tre Fontane. Queste le sue dichiarazioni: "Riparte la Serie A e riparte per noi un periodo bello intenso. Dobbiamo essere pronte a sfruttare questo momento perché stiamo bene e dobbiamo avere quella consapevolezza e quella forza di interpretare bene tutte le partite a partire da quella di domani che è la prima e dobbiamo pensare partita dopo partita".

Tutte le calciatrici impegnate con le nazionali hanno giocato. Come le ha trovate?

"Sì, stanno bene fisicamente e questo è importante e poi sono tornate motivate, soprattutto le italiane che hanno fatto un ottimo torneo. Sono state impiegate abbastanza e questo per noi è un motivo di soddisfazione. Sono tornate cariche. Non c'è stato tanto tempo per preparare la gara ma in questi giorni le ho viste bene".

Roma-Inter è importante per la classifica. All'andata la Roma non è stata propriamente la Roma.

"La partita è complicata, l'Inter è un'ottima squadra che sta facendo un grande percorso. Dovremo prestare molta attenzione. All'andata non fu la nostra miglior prestazione, anzi, fu abbastanza complicata per noi. Più che pensare all'andata dobbiamo pensare a questa che è veramente importante per la classifica ed è una partita che ci potrebbe permettere di andare a quelle dopo con una classifica importante".