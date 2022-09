Roma Femminile, Spugna: “Il gruppo è straordinario e lavora sempre la massimo”

Il tecnico delle giallorosse: "Siamo andate sotto, poteva essere un problema, invece poi abbiamo mantenuto il dominio della gara"

Redazione

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato al termine della partita tra giallorosse e Sparta Praga. Di seguito riportiamo le sue parole.

Come si gestisce tutta questa energia positiva nei gironi di Champions League?

"Quando c'è l'energia positiva, non è mai un problema. Deve esserci sempre. Il gruppo è straordinario e lavora sempre la massimo: molte delle titolarissime, prima della Fiorentina, sapevano di non giocare, ma in allenamento hanno fatto le contrapposizioni alla grande. Loro sanno che sono 25 calciatrici importanti. Il momento arriverà per tutte. Domenica arriva il Parma, una partita da tre punti perché noi vogliamo stare avanti in campionato. Il Parma non sta attraversando un buon momento, ma non vuol dire nulla. Dopo prestazioni come questa, sono gare difficili. Serviranno forze fresche, ma sono tutte pronte".

C'è tanto da migliorare?

"La cosa bella è che siamo arrivate ai gironi, che era il nostro obiettivo perché volevamo confrontarci con le migliori squadre d'Europa. C'è da migliorare, ma godiamoci questo risultato perché è qualcosa di prezioso. Ci abbiamo lavorato tanto e volevamo arrivare a questo, adesso ci siamo".

Un viaggio che è iniziato tempo fa.

"Sì, ce lo siamo guadagnate con il secondo posto in campionato. Poi abbiamo iniziato a pensare di fare qualcosa di straordinario, perché non era scontato l'arrivare ai gironi. Abbiamo battuto il Paris, che è una squadra fortissima, con calciatrici della Nazionale Francese. Lo Sparta Praga, nonostante il sorteggio fosse stato fortunato, è una squadra molto fisica ed esperta. Siamo state brave all'andata e anche oggi. Siamo andate sotto, poteva essere un problema, invece poi abbiamo mantenuto il dominio della gara, per esprimere nel secondo tempo tutto ciò che potevamo".

La tattica di far andare in vantaggio le avversarie è stata scoperta.

"No (ride, ndr). Devono andare in vantaggio il meno possibile perché poi per recuperare devi avere tante forze. Noi dobbiamo sprecarne il meno possibile, dati i tanti impegni, e andare noi in vantaggio".

Come si mantiene questa costanza di rendimento?

"Bisogna far girare un po' la rosa, come fatto con la Fiorentina. Ora anche per il Parma, dovremo fare qualche ragionamento, ma da domani. Si dovranno dosare i carichi nel migliore dei modi, perché la partita diventa il miglior allenamento che hai. Giocando ogni due giorni, ci sarà bisogno di tutte".