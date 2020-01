Roma femminile, Ekroth: “Siamo un bel gruppo, sembra di stare in famiglia. E’ l’inizio di una grande avventura”

L’ultimo rinforzo alla squadra di Betty Bavagnoli, Petronella Ekroth ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport in vista della sfida contro la Fiorentina, attualmente seconda in classifica. La rimonta subita contro il Milan nella precedente giornata non sembra abbassare l’umore della calciatrice, all’esordio proprio contro le rossonere: “Sembra essere in una famiglia dove tutti sono molto prossionali. Credo che sia una bella sensazione da provare. La Roma è un gruppo interessante con brave giocatrici e lo staff è molto bravo e lavora duramente. Credo che possa andare tutto bene e che sia l’inizio di una buona avventura in questo club. La Juventus è una squadra tosta, difficile da battere, ma noi ci proveremo. Sento che siamo un bel gruppo, c’è una buona chimica tra noi. Sono qui da 2 partite, ma abbiamo buone potenzialità. Nono ho ancora visitato la città, ma ho sentito parlare molto bene di Roma, quel poco che ho visto mi è piaciuto molto. Sì,sono molto felice di essere qui a Roma”.