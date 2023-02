Roma femminile, Bartoli rinnova fino al 2025: “Questo club per me è casa”

La Roma femminile nel segno della crescita, ma anche della continuità. Il club giallorosso ha infatti annunciato di aver rinnovato il contratto a Elisa Bartoli, storico capitano fin dalla fondazione della squadra: il nuovo accordo scadrà il 30 giugno del 2025. "È sempre un’emozione firmare un contratto con questo Club, perché Roma e la Roma sono per me casa - ha dichiarato Bartoli -. Sono qui dal primo giorno, ho visto crescere questa squadra stagione dopo stagione con tanto sacrificio e ambizione, per questo motivo sono fiera di continuare a farne parte. Le nostre sfide sono sempre più affascinanti, non vedo l’ora di continuare a viverle con questi colori".