Roma femminile, Andressa: “La Champions un sogno. E i tifosi ci hanno aiutate”

La calciatrice brasiliana dopo la qualificazione in Champions League: "Quando sono arrivata qui volevo portare la squadra il più in alto possibile"

La Roma femminile accede per la prima volta alla Champions League , simbolo di una crescita costante che non si ferma. Il gol del 2-1 giallorosso è stato firmato da Andressa Alves, che dopo la partita ha parlato ai microfoni del club:

Cosa significa per voi questa qualificazione? “Era troppo importante per noi, era un sogno arrivare ai gironi davanti ai nostri tifosi. Siamo felicissime”.

È il coronamento di un percorso della squadra? “La prima cosa che avevo in testa quando sono arrivata a Roma era di portare questa squadra il più in alto possibile. Abbiamo portato per la prima volta nella storia la Roma ai gironi di Champions, sono contenta per quello che ho fatto io e per quello che hanno fatto le mie compagne”.