Roma, El Shaarawy e Zalewski presenti sul Blue Carpet di Paramount+

Serata diversa e particolare per Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski. I due esterni giallorossi questa sera hanno preso parte all'evento organizzato da Paramount+ per annunciare il lancio della nuova applicazione d'intrattenimento. I due giallorossi hanno sfilato sul Blue Carpet del colosso di produzione e distribuzione cinematografica statunitense allestito presso gli iconici Cinecittà Studios di Roma. Domani la squadra sarà impegnata nel secondo match europeo della stagione contro l'HJK Helsinki ma sicuramente El Shaarawy non sarà a disposizione mentre per Zalewski rimane una possibilità di vederlo almeno in panchina.