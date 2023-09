Roma, Dybala rinuncia alla causa con la Juve: trovato l’accordo sugli arretrati

L'addio tra Dybala e la Juve non è di certo stato semplice, anzi tutto il contrario. L'argentino ha fatto fatica a smaltire le circostanze che hanno portato alla separazione tra lui e i bianconeri per motivi economici. Infatti c'erano in ballo degli stipendi arretrati che il club torinese doveva alla Joya (di circa 3 milioni di euro) oltre che il risarcimento per il mancato rinnovo del 2021 rimandato poi al 2022. Dybala aveva intenzione di fare causa alla Juve ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Joya si sarebbe tirata indietro. L'argentino infatti ha rinunciato alla causa contro i bianconeri riuscendo a trovare un accordo sugli arretrati (la sua ex società gli dovrà i 3 milioni di euro) mettendo da parte anche la questione del mancato prolungamento del contrato L'attaccante non denuncerà il suo vecchio club, a differenza invece di un altro ex Juve: si tratta di Cristiano Ronaldo che ha da poco deciso di procedere per vie legali nei confronti del suo ex club.