Roma, Dybala inarrestabile: si allena anche a casa in vista del Bologna

Dybala senza sosta. Dopo la seduta coi compagni di squadra a Trigoria, l'argentino ha proseguito l'allenamento a casa in vista del match contro il Bologna. L'attaccante giallorosso ha postato nelle sue storie su Instagram alcuni scatti del training, con lui il cugino Lautaro Dybala. La Roma giocherà mercoledì alle 16:30 allo Stadio Olimpico contro il Bologna. A Mourinho spetterà la scelta di far giocare o meno La Joya, lo Special One potrebbe decidere di aspettare il big match contro il Milan per farlo tornare in campo. Una cosa è certa: i tifosi sono impazienti di vederlo giocare di nuovo.