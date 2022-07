Roma: due mesi fa il bagno di folla per la Conference, questa sera tocca a Dybala

Appuntamento alle 21:00 al Colosseo Quadrato dell’Eur, nel quartiere generale della maison Fendi, per la presentazione della Joya

Il 26 maggio 2022 la Roma e i suoi tifosi festeggiavano il trionfo nella Conference League. Due mesi dopo, il club giallorosso ha postato sul suo profilo Twitter un video che riprende il bagno di folla dei romanisti per accogliere la squadra e Mourinho con il trofeo conquistato a Tirana. Una giornata indimenticabile per tutti al Circo Massimo: dai tifosi giallorossi che intonano cori per i loro 'eroi' ai calciatori scatenati sul pullman.